Echtgenoot dode vrouw Drenthe aangehouden

DE GROEVE - De 59-jarige Marion die dinsdag dood in haar woning werd aangetroffen in de Drentse plaats De Groeve, is door een misdrijf om het leven gebracht. De 59-jarige man uit Tynaarlo die maandag werd aangehouden in de zaak, blijkt haar echtgenoot. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf, maakte de politie woensdag bekend.