Pakistaan die Wilders bedreigt langer vast

De man was ongewapend en had een Pakistaans paspoort, meldt het OM. De Pakistaan wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen van moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.

Hij werd maandag aangehouden nadat er een Facebook-filmpje was opgedoken waarin hij aankondigt dat Wilders zijn doelwit is. De video is opgenomen bij de Burger King op Den Haag Centraal. De man zegt dat hij vlakbij de Tweede Kamer is waar de cartoonwedstrijd wordt gehouden. Hij wil niet dat er grappen worden gemaakt over cde profeet, zegt hij.

De PVV-leider kreeg dinsdagochtend van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) te horen ,,dat een man op Facebook in een filmpje zou hebben gezegd dat hij in Nederland is gearriveerd met het doel mij te vermoorden”, zegt Wilders op Twitter.

De cartoonwedstrijd, die in november wordt gehouden in een beveiligd deel van het parlementsgebouw, is een initiatief van Wilders en leidt vooral in Pakistan tot ophef.