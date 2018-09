Uitslag Stelling: ’Hier geen nieuw Calais’

De gemeente wil hierover in gesprek met de minister omdat deze overspoeld wordt door immigranten die de oversteek willen wagen naar Engeland. Maar een derde van de stemmers (35%) denkt dat Grapperhaus ook inderdaad te hulp zal schieten. „Als Grapperhaus nu niet ingrijpt, dan wordt het een nationaal probleem”, denkt een van hen. Een ander waarschuwt de minister: „Moet er eerst iets ernstigs gebeuren, voor dat u ingrijpt?”

Respondenten vrezen in grote meerderheid dat er in Moerdijk dezelfde situatie zal ontstaan als in Calais, waar de grens heel streng bewaakt wordt om te voorkomen dat mensen zonder visum de oversteek wagen. Een van de stemmers is ook bang dat er in Moerdijk straks duizenden gelukzoekers samenscholen om te wachten tot ze kunnen oversteken. „De regering moet manschappen sturen en maatregelen treffen. Dit moet geen nieuw Calais worden.”

Ze vinden ook dat Nederland de samenwerking moet zoeken met België en Frankrijk. „Het is een Europees probleem. Stop eens met het laten toetreden van landen als Albanië tot de EU. Dan heb je dit probleem niet meer.”

Het Verenigd Koninkrijk heeft een streng visumbeleid, binnen de EU mag iedereen vrij reizen, waarvan Nederland in deze kwestie de dupe is. Veruit de meeste stemmers vinden echter niet dat het VK nu het visumbeleid moet versoepelen.

De ’inklimmers’ liften illegaal mee in vrachtwagens, door het zeil open te snijden. Chauffeurs zijn daar de dupe van. Vrijwel alle stemmers vinden dat ons land er alles aan moet doen om de chauffeurs te beschermen.

„Voor de chauffeurs is dit gevaarlijk. Illegalen vernielen gewoon de vrachtwagens als ze er niet op mogen. Dat zag je bij Calais ook gebeuren.” Andere stemmers vinden het onterecht dat het de verantwoordelijkheid is van de chauffeur als deze een ’menselijke lading’ aan boord blijkt te hebben. „En dat terwijl echt 99,9 procent van de internationale chauffeurs echt van niks weet”, meent een stemmer.

Ook vindt bijna iedereen dat de parkeerplaats bij Moerdijk strenger bewaakt moeten worden. „Iedereen die daar in de buurt rondhangt en uit Albanië komt, oppakken en terugsturen.” Een andere respondent hamert erop dat ook alle grote parkings langs de snelwegen richting Rotterdam, Vlissingen en IJmuiden bewaakt moeten worden: „Want let op, ook daar vandaan gaan illegalen de oversteek wagen.”

Veel vluchtelingen willen naar Groot-Brittannië, maar daar zijn vreemdelingen niet echt welkom. Voorlichting in het land van herkomst dat Engeland heus niet het ’beloofde land’ is, helpt toch niet, denken de meeste stemmers. „Zolang de Britten zwartwerken en illegaliteit niet aanpakken, zal het land aantrekkelijk blijven. En houden we dus dit probleem.”

De Brexit verandert daar wat betreft weinig aan, denken de stellingdeelnemers. Een van hen: „Lekker doorlaten die inklimmers. Die Britten willen toch zo graag alles regelen zonder de Europese Unie. Ik zou zeggen, succes ermee!”