Tilburgse student overleden aan meningokokken

Een vaccinatietegen de meningokokkenziekte. Ⓒ ANP

TILBURG - Een student van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg is overleden nadat bij hem de besmettelijke meningokokkenziekte was vastgesteld. De school heeft het bericht van zijn overlijden donderdag ontvangen en de docenten en studenten geïnformeerd, bevestigde een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van het Brabants Dagblad.