Politie hoort verwarde man die Rutte aanklampt

De 44-jarige man uit Doesburg, gehuld in een Turks voetbalshirt, onderschepte Rutte donderdag toen die naar het overleg van de ministerraad over de begroting wandelde. Rutte hoorde hem aan, stond hem te woord en legde uiteindelijk een arm om hem heen. Nadien vroeg de man omstanders waar hij het gebouw van de Tweede Kamer kon vinden.

De politie achterhaalde de man uiteindelijk op een terras aan het Spui. Hij is aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren. De politie benadrukt dat hij niet wordt verdacht van een strafbaar feit.

De politie is op en rond het Binnenhof extra alert vanwege de onrust die is ontstaan door Wilders’ wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed. Dinsdagochtend werd een man aangehouden die op Facebook had aangekondigd dat hij uit woede over die ’godslastering’ naar Den Haag reisde om een aanslag op de PVV-leider te plegen.