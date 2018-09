Twee verdachten schietpartij Spa langer vast

Het tweetal zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in het Belgische Spa, waarbij dit weekend een politieagent om het leven kwam. Zondagochtend was al de Nederlander Yvo T. aangehouden.

Die zat zaterdagnacht samen met de twee andere verdachten in een taxi in Spa na te zijn geweigerd bij een café, waar hij een vuurwapen had getoond. Even later zou hij de politie-inspecteur hebben doodgeschoten.

T. is beschuldigd van moord en een moordpoging op een andere agent.

