Jort Kelder: ’Denk na over einde lockdown’

Hij wilde een debat aanzwengelen over de economische kosten van de strijd tegen het coronavirus. Maar wegens een onhandig citaat – ’We zijn 80-plussers aan het redden, die te dik zijn en gerookt hebben’ – kreeg journalist en ondernemer Jort Kelder een stroom aan verwensingen, scheldkanonnades en bedreigingen over zich heen. Toch moet de discussie over de financieel-economische gevolgen van de ’corona-lockdown’ worden gevoerd, herhaalt Kelder. ,,Als we de economie niet snel aanslingeren, houdt onze welvaart heel snel op.”