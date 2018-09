Vrouwelijke gevangenen massaal aan morning-afterpil na bestorming

De gigantische ontsnappingspoging vanuit het mannencomplex, vond vorige maand plaats. Deze week stonden tien mannelijke gevangen voor de rechter.

„Ze klommen op de daken, worstelden hun weg naar binnen, braken alle ruiten, staken meubels in brand”, vertelt een medewerker aan buitenlandse media.

Ontkenning

Het Australische ministerie heeft bevestigd dat de pil, om zwangerschap te voorkomen, is uitgedeeld aan tientallen vrouwelijke gevangenen in de Greenough Regional Prison. Volgens de vrouwen is er geen sprake geweest van seksueel geweld. De autoriteiten willen dat bevestigen noch ontkennen.

Wát een ravage. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Ⓒ Youtube

Tijdens de opstand wist een van de vrouwelijke gevangenen met een mobieltje contact te krijgen met een Australisch medium. „Sommige meiden zijn bang. Er rennen opeens een paar opgefokte mannen rond,” vertelde zij aan Seven News.

Het gaat om de grootste uitbraak in de geschiedenis van het Australische gevangeniswezen. In totaal konden tien gevangenen daadwerkelijk ontsnappen. Zij zijn inmiddels allemaal teruggevonden en opgepakt. Ze krijgen waarschijnlijk nieuwe straffen, bovenop de straf die ze al moeten uitzitten.