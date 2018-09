PVV-politicus Van Beek omgekomen door ongeluk

„Tot ons groot verdriet en ontsteltenis hebben wij vernomen dat onze gewaardeerde collega Martin van Beek door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen”, aldus Faber, die de PVV-fractie in de Eerste Kamer leidt. „Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten.”

PVV-leider Geert Wilders spreekt over een ’vreselijk verlies’. „Ook wij zullen Martin als gewaardeerde collega uit de senaat erg missen en wensen zijn familie en nabestaanden en de collega’s van de Eerste Kamer heel veel kracht en sterkte toe!”, twittert hij mede namens zijn fractiegenoten.

Van Beek (1960) zat van oktober 2012 tot juni 2016 in de Eerste Kamer. In maart vorig jaar keerde hij terug. In oktober werd hem wegens ziekte tijdelijk ontslag verleend. Ook dit jaar was hij nog afwezig. In juli hervatte hij zijn werkzaamheden in de Eerste Kamer.