Agenten: we gaan centrum van Amsterdam ’afsluiten’

Dat betekent niet letterlijk dat er niemand meer in of uit kan. Tijdens de actie gaan agenten mensen die de stad binnenkomen, hetzij met de auto of met de trein, wijzen op spandoeken met de tekst ’Betreden op eigen risico: geen politie’.

Onder meer treinreizigers die vanaf het Centraal Station de stad binnenlopen, worden op de boodschap gewezen. De vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en maatregelen om personeelstekorten bij de politie weg te werken.

Utrecht, Eindhoven, Den Haag

De politiebonden hielden woensdagavond al een soortgelijke actie in Eindhoven. Die verliep rustig. Zaterdag volgt een actie in Sittard rond de voetbalwedstrijd tussen Fortuna en FC Utrecht.

Daarna hebben de bonden acties gepland rond Utrecht Centraal op maandagmorgen en dinsdag bij de Tweede Kamer in Den Haag rond het eerste vragenuurtje na het zomerreces. De vergadering gaat gewoon door, kondigde Kamervoorzitter Khadija Arib eerder aan.