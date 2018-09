Kunstenaars, schrijvers, muzikanten, hipsterondernemers en andere creatievelingen; ze leren het nooit. Altijd maar weer wachten op inspiratie. En als die niet komt? Dan maar niet aan het werk, want sorry, geen inspiratie, kan er ook niets aan doen, dus even lekker een dagje Netflixen. Misschien klopt de bezieling morgen wel op de deur.