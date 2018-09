Moeder McCain (106): te oud om auto te huren? Dan koop ik Peugeot

Roberta McCain verloor haar tweelingzus, haar echtgenoot en óók haar zoon. Nu blijkt dat ze ondanks een slechte gezondheid ’gewoon’ aanwezig zal zijn op de begrafenis van John, halen Amerikaanse media bijzondere verhalen over haar op.

Zo wilde ze ooit een auto huren tijdens een bezoek aan Europa; dat mocht niet, want ze was ’te oud’. De toen 93-jarige Roberta liet zich niet kennen, vergat het huren, en kocht doodleuk een Peugeot.

Later liet ze die auto naar de oostkust van de VS verschepen, om hem hoogstpersoonlijk naar San Francisco te rijden. Ze doorkruiste zo het hele land.

Kracht

John kreeg een belletje, en hoorde dat ze - helemaal alleen - op roadtrip was, terwijl ze de negentig ruimschoots was gepasseerd. Typisch haar, schrijft The Times: de vrouw was avontuurlijk, hield van reizen, en schrok nergens voor terug.

In zijn boek beschreef McCain zijn moeder als ’een vrouw die raised to be strong was, vastberaden, genietend van het leven, en iedere mogelijkheid aangrijpend’. „Ik ben dankbaar voor de kracht die ze me toonde.”