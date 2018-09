Volkswagen het vaakst terug naar garage

Volkswagen komt met in totaal 16 ’recalls’ het vaakst voor in de lijst. De sjoemelsoftware werd niet meegenomen in de analyse, dus het dat waren uitsluitend terugroepacties omtrent de veiligheid van de voertuigen. Zo meldt het AD.

In totaal werden dit jaar door de grootste automerken, in Nederland alleen al 146 terugroepacties gehouden. De Volkswagen Polo en de Tiguan staan in de top 5 meest teruggeroepen modellen.

Volkswagen Tiguan Allspace. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Polo blijkt te beschikken over een erg onbetrouwbare veiligheidsgordel. Die kan namelijk spontaan losschieten. De Tiguan werd teruggeroepen omdat het schuifdak vaak lekt, waarna er kortsluiting kan ontstaan en het brandgevaar toeneemt.

Lijst

De tweede plaats in de terugroep-lijst wordt gedeeld door Citroën, Opel, Peugeot en Mercedes-Benz, met elk tien recalls. Gevolgd door Audi, Renault en Mazda, die ’slechts’ negen keer een brief naar hun klanten moesten sturen met het verzoek de auto naar de dealer te brengen voor een hersteloperatie.