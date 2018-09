Ten Broeke eerder al tijdelijk gewipt

Ten Broeke was van 1992 tot 1994 persoonlijk medewerker van Kamerlid Jorritsma in de VVD-fractie. Toen zijn baas in 1994 minister werd, verhuisde Ten Broeke mee naar het ministerie en werd haar politiek medewerker. Op het jaarlijkse VVD-kerstdiner (vermoedelijk 1995) in de Tweede Kamer trok Ten Broeke zich met zijn geliefde terug in de verlaten grote vergaderzaal en bedreef de liefde op de stoel van de Kamervoorzitter, maar werd betrapt. Dat leverde hem een schorsing op van de Kamer, die overigens nooit publiek werd gemaakt. In 1996 stapte Ten Broeke op en ging bij KPN aan de slag.

Oud-minister Jorritsma ontkent de affaire desgevraagd.