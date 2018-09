Vrouw vindt drie weken na zware crash hond terug op bergtop

De crash met hun terreinwagen vond plaats op 7 augustus. Reddingswerkers en vrienden zochten dagenlang naar de vermiste hond Bentley. Er werd een speciale Facebookpagina opgericht, genaamd ’Bring Bentley Home’, om het bereik van de zoekactie te vergroten. Zo meldt Het Laatste Nieuws.

Via die pagina kwam de gouden tip binnen. Bentley zou zijn gespot, ergens op een bergtop in Colorado, zo’n 300 meter hoger dan de plaats van het dramatische ongeval. Samantha pakte vanuit haar woonplaats in de staat Kansas meteen het vliegtuig naar Colorado en trommelde een groep mensen op om samen met haar de klim naar de bergtop te maken.

Aangekomen op de top, zag zij haar getraumatiseerde viervoeter voor het eerst na drie weken terug. „Ik ging op de grond liggen, haalde wat voedsel boven en een nieuw speeltje dat ik voor Bentley had gekocht”, schrijft Samantha op de Facebookpagina.

Uiteindelijk overwint Bentley zijn angst en kan Samantha hem in haar armen sluiten. De video van de hereniging werd duizenden keren bekeken.