Bestuurders begrijpen geen zier van kunst

Kennelijk zijn de adviseurs die domme uitspraken moeten voorkomen nog met vakantie. Want bestuurders zetten zichzelf weer eens lelijk te kijk. Zondag betitelde de ministeriële beunhaas Wiebes in Zomergasten kunst als hobby die de overheid niet moet financieren. Woensdag kondigden de directeuren van zes Rijkscultuurfondsen en Unesco aan diversiteit via kunstsubsidie te zullen afdwingen. Allemaal begrijpen ze geen zier van kunst in een vrije samenleving.