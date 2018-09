Man deel arm kwijt na eten sushi

De boosdoener: de bacterie vilnio vulnificus, die zich ophoudt in zee en zich ook in vis en vooral schaaldieren kan nestelen. De bacterie veroorzaakt in de regel symptomen als braken, diarree en buikpijn, maar kan ook ’vleesetende’ trekjes vertonen. En dat laatste gebeurde bij de niet bij naam genoemde Koreaan na het verorberen van - naar later bleek - besmette sushi, zo meldt Health.com.

Na het eten vertoonde de handpalm van de man, die al last had van diabetes 2, nierproblemen en hoge bloeddruk, een enorme zweer. Tijdens de behandeling ontdekten artsen de aanwezigheid van de bacterie, die met antibiotica werd bestreden. Dat bood geen soelaas; de man ontwikkelde ook zweren op de rug van zijn hand en zijn onderarm. Die moest tenslotte worden geamputeerd.

Artsen waarschuwen dat het eten van zeebanket per definitie een (klein) risico op besmetting van vilnio vulnificus met zich meebrengt. Naar schatting worden jaarlijks wereldwijd zo’n 52.000 mensen ziek van een vilnio-besmetting na het eten van besmet voedsel. Van hen sterven er 10. ’Bestel sushi dan ook alleen bij een gerenommeerd restaurant, waar de ingrediënten vers zijn en goed koel worden bewaard’. O, en voor de liefhebbers van oesters: die eet je het best niet rauw.

Overigens hebben gezonde mensen in het algemeen voldoende weerstand om een vilnio-besmetting te doorstaan. Mensen met verminderde weerstand lopen meer risico, niet alleen door het eten van besmet voedsel, maar bijvoorbeeld ook door met een open wond(je) in besmet water te zwemmen. Tenminste een geval is bekend van iemand die stierf na te hebben gezwommen in besmet water. Het slachtoffer had net een nieuwe tatoeage laten zetten.