Neuroloog schrikt van verwoestende gevolgen lachgas: ’Vrouw snoof naast ballonnen dagelijks twee deodorantbussen’

ZAANDAM - Een ballonnetje hier, een gastank of slagroompatroontje daar: sinds 1 januari 2023 is het gebruik, verkoop, vervoeren en bezit van lachgas verboden, toch komt neuroloog Ron van Oosterhout nog steeds lachgasgebruikers tegen in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Bij veelvuldig inhaleren kunnen zij ernstige bijwerkingen krijgen. Van Oosterhout deed onderzoek naar deze gevolgen en werd verrast door het aantal verslaafden. „Het is erger dan mensen denken.”

Ⓒ Marcel Molle