Bomexpert van Al-Qaeda dood

Ibrahim Hassan al-Asiri was de meesterbommenmaker van Al-Qaeda. Ⓒ AFP

SANA’A - De moslimterrorist die eigenhandig zorgde voor strengere veiligheidscontroles op luchthavens is dood. Toch zullen ook in de toekomst de laptops nog steeds uit de tas moeten worden gehaald en de flesjes water weggegooid: Ibrahim al-Asiri trainde de afgelopen jaren een grote groep jihadisten in de productie van ingenieuze bommen.