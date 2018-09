Taliban: val Nederlandse militairen aan

In een verklaring noemde de belangrijkste woordvoerder van de Taliban de wedstrijd een „godslasterlijke en vijandige actie” van Nederland tegen alle moslims. Afghaanse veiligheidstroepen die „echt menen dat zij moslims zijn of zich verbonden voelen met de islam moeten hun wapens richten op Nederlandse troepen”, aldus de verklaring.

Er zijn ongeveer honderd Nederlandse militairen in actie in Afghanistan. Zij trainen en adviseren Afghaanse militairen als onderdeel van een NAVO-missie. De Nederlandse militairen blijven zo veel mogelijk binnen. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat de militairen alleen het kamp verlaten als dat „hoogst noodzakelijk” is. De meeste Nederlandse militairen verblijven in Mazar-e-Sharif.

Defensie wil eerst weten hoe ernstig de dreiging is. „Daar willen we eerst zicht op krijgen.” Daarna wordt de zaak opnieuw beoordeeld. In Afghanistan zitten ongeveer honderd Nederlandse militairen.