Coalitie eens over begroting 2019

Na afloop was het tevredenheid troef. „Het resultaat voor het CDA is in elk geval zeer goed”, zei CDA-leider Buma. Ook VVD-fractieleider Dijkhoff toonde zich tevreden: „Als ik dat niet was, waren we nog wel even doorgegaan.”

Nu het goed gaat met de Nederlandse economie is het gehalte pijnlijke beslissingen veel lager dan dat was voor de coalitie van VVD en PvdA onder Rutte II. De koopkracht stijgt volgend jaar voor het overgrote deel van de huishoudens, maakte het Centraal Planbureau eerder deze maand al bekend.

De coalitie heeft de koopkracht nog verder versterkt door ook de wat achterblijvende lage inkomens extra te stutten. De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting vindt ook doorgang, zoals de VVD wilde. „Ik heb geen schokkend nieuws te melden”, zei Dijkhoff daarover.

Het kabinet rondt de begroting vrijdag officieel af. Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, wordt die officieel bekendgemaakt.