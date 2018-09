Zonneminimum nabij; krijgen we Elfstedentocht?

De zon maakt gemiddeld iedere elf jaar een cyclus door, waarin een zonnemaximum en een zonneminimum worden bereikt, af te meten aan het aantal zichtbare zonnevlekken op het oppervlak van de zon. Dit jaar waren er meer dagen zonder zonnevlekken dan met vlekken en dat duidt op een naderend zonneminimum, mogelijk al in 2019. Dat is een jaar eerder dan verwacht en volgens sommige klimatologen kan dat duiden op een langere periode met lagere temperaturen, zo meldt The Daily Express.

De laatste keer dat de zon buiten haar cyclus een verlengd minimum meemaakte duurde dit meteen zeventig jaar. Gedurende dit zogeheten Mauder-minimum (van 1645 tot 1715) zakte de gemiddelde temperatuur 1,3 graden Celcius en mislukten de oogsten.

Voor de schaatsliefhebber kan een (normaal) zonneminimum wel goed nieuws betekenen. De kans op een Elfstedentocht neemt aanzienlijk toe. De Tocht der Tochten kan in de regel alleen worden gehouden tijdens winters in of volgend op een zonneminimum.