Pakistaanse mars tegen Wilders afgeblazen

ISLAMABAD - De protestmars in Pakistan tegen de cartoonwedstrijd van Geert Wilders is donderdag afgeblazen, kort nadat het Nederlandse Kamerlid zijn plannen introk. De extreme moslimpartij Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) had de mars van de stad Lahore naar hoofdstad Islamabad georganiseerd.