LIVE | Groot deel horeca wil terrassen op 2 maart open

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

9.48 uur - Groot deel horeca wil terrassen op 2 maart open

Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op om volgende week dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes.

„Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land”, zegt initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos.

7.58 uur - Kaartverkoop Back To Live-evenementen van start

Festivalfans en concertgangers hebben er lang op moeten wachten, maar donderdag start eindelijk de kaartverkoop van de zogeheten Back To Live-evenementen van ID&T en MOJO. De kleinschalige events vinden plaats in maart als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab Evenementen.

7.43 uur - Sekswerkers in actie om werk te hervatten

Sekswerkers demonstreren komende dinsdagmiddag in Den Haag. Ze eisen dat ze net als andere contactberoepen, zoals kappers, masseurs en rijscholen, vanaf woensdag weer aan het werk mogen gaan. Voor de protestactie komen de sekswerkers met een ’peepshow op wielen’ naar de Hofplaats, een plein naast het gebouw van de Tweede Kamer.

7.04 uur - Helft bewoners reformatorisch tehuis weigert coronaprik

De helft van de bewoners van reformatorische verzorgingshuizen weigert vaak op religieuze gronden zich in te laten enten met een coronavaccin, meldt Trouw op basis van een eigen rondgang. In antroposofische tehuizen zijn er daarentegen amper bezwaren tegen een coronaprik.

Bij minstens acht reformatorische verzorgingstehuizen op de Biblebelt, een lange strook overwegend gereformeerde dorpen, bedankt ongeveer de helft van de bewoners met een kwetsbare gezondheid voor een inenting.

„Een deel van onze bewoners vertrouwt in de voorzienigheid van de Heere en wil dat vertrouwen niet schaden met de tussenkomst van een vaccin”, verklaart Hendrik-Jan Colijn, bestuurder van het reformatorische verzorgingstehuis Salem in Ridderkerk. Reformatorische christenen behoren tot de meest orthodoxe stroming van het protestantisme in Nederland en laten hun kinderen vaker dan gemiddeld niet vaccineren.

Bij antroposofische verpleeghuizen zijn de vaccinzorgen beduidend minder, stelt Trouw. Bij Rudolf Steiner Zorg, een antroposofische zorginstelling in Den Haag, wil ongeveer 90 procent een coronaprik. Bij de Warande, een Utrechtse zorgorganisatie van hetzelfde snit, gaat het ook om bijna alle bewoners. „We zijn dit voorjaar hard geraakt door corona”, zegt Warande-bestuurder Harry Finkenflügel. „De bewoners zien de noodzaak, en dat dit iets anders is dan een griepprik.”

6.35 uur - Aantal coronabesmettingen Duitsland stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is het laatste etmaal verder gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft donderdagochtend bijna 12.000 nieuwe gevallen gemeld.

Woensdag waren dat er nog iets meer dan 8000, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dinsdag. Met het cijfer van woensdag kwam er een einde aan een daling van drie dagen op rij. Het is een vast patroon dat de besmettingscijfers in Duitsland oplopen naarmate de week vordert. In totaal is het coronavirus in Duitsland al bij 2.414.687 personen vastgesteld.

Het officiële dodental werd donderdag bijgesteld met nog eens 385 personen. Bijna 70.000 personen in Duitsland zijn tot dusver met zekerheid overleden aan de gevolgen van Covid-19.

6.32 uur - Forse stijging ziekenhuisopnames coronapatiënten op Aruba

Op Aruba wordt met zorg gekeken naar de snelle stijging van het aantal coronapatiënten dat de afgelopen dagen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zo lagen er op 19 februari nog acht mensen met corona in het Horacio Oduber Hospitaal, het enige ziekenhuis op het eiland. Van hen lagen er vier op de intensive care. Op 24 februari waren dat er al 27, van wie zeven op de ic.

De stijging is opmerkelijk omdat het aantal besmette personen op het eiland al langere tijd lichtjes daalt. Zo waren er op 19 februari 286 besmette gevallen op het eiland, vijf dagen later waren dat er 268.

Aruba is vorige week begonnen met haar vaccinatiecampagne, het eiland wil zoveel mogelijk volwassenen vaccineren om de coronapandemie achter zich te laten en zich weer open te kunnen stellen voor toerisme. Op het eiland is er echter een relatief grote groep mensen die bedenkingen heeft over de vaccins. Om de mensen te overtuigen dat het veilig is, zijn maandag minister-president Evelyn Wever-Croes en twee andere ministers gevaccineerd.

In totaal 71 mensen, die besmet waren met corona, zijn sinds maart vorig jaar overleden op Aruba.