LIVE | Vliegverbod VK en Z-Afrika geldt langer, daarna controles

Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.

15.48 Vliegverbod VK en Zuid-Afrika verlengd, daarna controles op quarantaine

Het verbod op vliegverkeer uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika geldt nog tot zeker 4 maart. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vliegverbod zou tot en met 24 februari gelden, maar is dus met een week verlengd. Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team (OMT) of de maatregel na 4 maart weer verlengd moet worden. Hierover besluit de regering op 2 maart.

Het verbod werd ingesteld omdat in deze landen besmettelijkere coronavarianten ontstonden. De maatregel zou gelden tot er een quarantaineplicht komt voor reizigers. Coronaminister Hugo de Jonge zei dinsdag tijdens de persconferentie dat die plicht "in maart" komt. Reizigers worden dan bij aankomst geregistreerd en kunnen controles verwachten. Wie tijdens zo'n steekproef niet op het juiste adres verblijft, krijgt een boete.

15.36 Politie Nijmegen deelt bonnen uit in Kronenburgerpark

De politie in Nijmegen deelt donderdag bekeuringen uit aan mensen die zich niet aan de coronaregels houden in het Kronenburgerpark. De gemeente waarschuwt via sociale media dat de tijd van waarschuwen voorbij is. En alcohol drinken in het park is altijd verboden, aldus de gemeente.

De afgelopen dagen is het stadspark regelmatig ’leeg geveegd’ omdat het er veel te druk was. Woensdag aan het eind van de middag stuurde de politie naar eigen schatting meer dan achthonderd mensen weg. Ook toen er sneeuw lag puilde het park uit.

De politie surveilleert extra in alle stadsparken. In het Kronenburgerpark is een speciale politiepost ingericht. De gemeente constateert donderdagmiddag dat het alweer druk is in dit park en raadt iedereen aan om een ander, rustig plekje op te zoeken.

15.25 uur - Veiligheidsberaad vertrouwt op versoepeling in buitenruimte

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vertrouwen er op dat er op korte termijn meerdere versoepelingen mogelijk zijn van het coronabeleid voor de buitenruimte. Dat denken zij op basis van de voortgang van het vaccineren. Het is volgens de burgemeesters een logische eerste stap dat er dan eerst buiten meer mag voordat de regels voor binnen versoepeld worden.

Dat stelt het beraad in een reactie op onder meer de horecasector en winkeliers, die aankondigen dat ze volgende week hun zaak gewoon weer open gaan doen, terwijl dat in strijd is met het coronabeleid. De ondernemers willen niet meer wachten, nu parken overvol zijn, scholen weer opengaan en supermarkten ook nog steeds gewoon klanten mogen ontvangen.

15.22 uur - Fieldlab waarschuwt voor doorverkoop kaarten

Fieldlab Evenementen waarschuwt voor de doorverkoop van de kaarten voor de Back to Live-evenementen. Dat laat de organisatie weten. Op Marktplaats.nl verschenen donderdagmiddag al de eerste popfestivalkaarten, vanaf zo’n 300 euro per stuk. „Het zou zonde zijn als je die koopt, want het heeft geen nut. Alle kaarten staan op naam.” Op het festival moeten de bezoekers namelijk onder meer een negatieve coronatest overleggen, die gekoppeld is aan hun BSN-nummer en naam. „En dat gaan we checken.”

De kaarten waren eerder op de dag binnen twintig minuten uitverkocht. Festivalfans en concertgangers konden kaarten kopen voor twee evenementen in de Ziggo Dome en twee festivals op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Voor elk concert in de Ziggo Dome waren 1300 kaarten te vergeven. En in Biddinghuizen worden per festival 1500 bezoekers ontvangen.

Het eerste evenement staat zaterdag 6 maart op het programma, dan treden tijdens een dancefeest in de Ziggo Dome onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano en Sam Feld op. Een dag later verzorgt André Hazes samen met een support act en special guest in dezelfde zaal een concert. Op zaterdag 13 maart vindt er een Back To Live-dancefestival plaats en op zondag een popfestival, met onder meer optredens van Chef’Special, Maan en Bilal Wahib.

15.10 uur - Rusland halveert prijs Spoetnik-vaccin

Rusland halveert in eigen land de prijs van twee doses van het Spoetnik V-vaccin tot 866 roebel (9,50 euro). De korting is mogelijk door het optimaliseren van het productieproces, verklaarde handelsminister Denis Mantoerov. De productie is fors opgeschroefd sinds Rusland is begonnen met zijn vaccinatiecampagne, ook een reden voor de prijsdaling.

Spoetnik V werd al in augustus goedgekeurd door de Russische autoriteiten, als eerste ter wereld. De belangrijke finale testen (fase 3) waren toen echter nog niet afgerond. Later bleek dat het een effectief vaccin is, dat inmiddels onder meer in EU-land Hongarije wordt toegepast. Het middel is volgens Moskou in 36 landen geregistreerd, naast Rusland.

De vaccins van bijvoorbeeld Pfizer/BioNTech en Moderna zijn wat duurder dan het Russische. Dat van AstraZeneca kost voor EU-landen 1,78 euro voor twee doses, onthulde een Belgische minister eerder.

15.00 uur - Britse politie deelde bijna 70.000 ’coronaboetes’ uit

De Britse politie heeft bijna 70.000 boetes uitgedeeld voor overtredingen van lockdownregels. Die gingen onder meer naar mensen die weigerden mondkapjes te dragen of illegale feesten organiseerden, meldt politieorganisatie NPCC.

De politie deelde tussen 27 maart vorig jaar en 14 februari dit jaar in totaal 63.201 boetes uit in Engeland en 5.751 in Wales. „We zitten nog steeds in een erg gevaarlijke fase van de pandemie die aan ruim 120.000 mensen het leven heeft gekost”, zei NPCC-voorman Martin Hewitt. Hij zei dat de regels glashelder zijn en beklaagde zich over het „kleine aantal opstandige en onverantwoordelijke mensen” dat zich niet aan de regels houdt.

Overtreders moeten soms vele duizenden ponden afrekenen. In de periode 17 januari tot 14 februari zijn meer dan 270 boetes verwerkt voor het houden van illegale bijeenkomsten met meer dan dertig aanwezigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om feesten of muziekoptredens. De boete voor die overtreding is 10.000 pond (11.500 euro).

11.45 uur - Moderna past vaccin aan op Zuid-Afrikaanse variant

Vaccinproducent Moderna heeft een aangepaste versie van zijn coronavaccin gemaakt die specifiek de Zuid-Afrikaanse variant van het virus onschadelijk moet maken. De fabrikant heeft een partij van de nieuwe kandidaat-vaccins gestuurd naar de National Institutes of Health (NIH) in de Verenigde Staten voor klinisch onderzoek. Als dat een succes is, kan het bedrijf een aanvraag doen bij de medische toezichthouders om de nieuwe versie op de markt te mogen brengen.

11.16 uur - Kermisbranche wil open en bereidt rechtszaak voor tegen Staat

De kermisbranche bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat, omdat de kermissen weer open willen. De kermisondernemers zijn ook niet te spreken over de aangeboden steun, die vervalt als een kermis open is geweest in maart of oktober, maanden dat kermissen vaak open zijn.

„We bereiden onze zaak tegen de Staat nu voor”, zegt Hans van Tol van de Nationale Bond van Kermishouders BOVAK. „Wij willen weer perspectief. Iedereen heeft het over de terrassen en de horeca, maar wij zijn onzichtbaar.” De kermisbranche wacht echter de laatste ontwikkelingen in het coronabeleid nog af, voordat het tot een zaak komt. Van Tol meent dat de zaak dan sterker wordt.

Volgens Van Tol kunnen de kermissen veilig weer open, „dat deden we afgelopen zomer ook.” De kermissen moesten toen weer dicht vanwege de coronamaatregelen, zonder dat de kermishouders daar een goede reden voor kregen, zegt Van Tol.

De overheid regelde een steunpakket van 10,5 miljoen voor de kermishouders. De BOVAK-voorzitter zegt dat de ondernemers er niets aan hebben, omdat er in de regels staat dat de kermissen van oktober tot en met maart geen inkomsten mogen hebben. „Terwijl wij hadden gezegd dat ons seizoen loopt van maart tot medio oktober. Als je nu nog één dag in Leiden hebt gestaan op 3 oktober, dan krijg je helemaal geen steun.”

9.48 uur - Groot deel horeca wil terrassen op 2 maart open

Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op om volgende week dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes.

„Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land”, zegt initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos.

7.58 uur - Kaartverkoop Back To Live-evenementen van start

Festivalfans en concertgangers hebben er lang op moeten wachten, maar donderdag start eindelijk de kaartverkoop van de zogeheten Back To Live-evenementen van ID&T en MOJO. De kleinschalige events vinden plaats in maart als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab Evenementen.

7.43 uur - Sekswerkers in actie om werk te hervatten

Sekswerkers demonstreren komende dinsdagmiddag in Den Haag. Ze eisen dat ze net als andere contactberoepen, zoals kappers, masseurs en rijscholen, vanaf woensdag weer aan het werk mogen gaan. Voor de protestactie komen de sekswerkers met een ’peepshow op wielen’ naar de Hofplaats, een plein naast het gebouw van de Tweede Kamer.

7.04 uur - Helft bewoners reformatorisch tehuis weigert coronaprik

De helft van de bewoners van reformatorische verzorgingshuizen weigert vaak op religieuze gronden zich in te laten enten met een coronavaccin, meldt Trouw op basis van een eigen rondgang. In antroposofische tehuizen zijn er daarentegen amper bezwaren tegen een coronaprik.

Bij minstens acht reformatorische verzorgingstehuizen op de Biblebelt, een lange strook overwegend gereformeerde dorpen, bedankt ongeveer de helft van de bewoners met een kwetsbare gezondheid voor een inenting.

„Een deel van onze bewoners vertrouwt in de voorzienigheid van de Heere en wil dat vertrouwen niet schaden met de tussenkomst van een vaccin”, verklaart Hendrik-Jan Colijn, bestuurder van het reformatorische verzorgingstehuis Salem in Ridderkerk. Reformatorische christenen behoren tot de meest orthodoxe stroming van het protestantisme in Nederland en laten hun kinderen vaker dan gemiddeld niet vaccineren.

Bij antroposofische verpleeghuizen zijn de vaccinzorgen beduidend minder, stelt Trouw. Bij Rudolf Steiner Zorg, een antroposofische zorginstelling in Den Haag, wil ongeveer 90 procent een coronaprik. Bij de Warande, een Utrechtse zorgorganisatie van hetzelfde snit, gaat het ook om bijna alle bewoners. „We zijn dit voorjaar hard geraakt door corona”, zegt Warande-bestuurder Harry Finkenflügel. „De bewoners zien de noodzaak, en dat dit iets anders is dan een griepprik.”

6.35 uur - Aantal coronabesmettingen Duitsland stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland is het laatste etmaal verder gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft donderdagochtend bijna 12.000 nieuwe gevallen gemeld.

Woensdag waren dat er nog iets meer dan 8000, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dinsdag. Met het cijfer van woensdag kwam er een einde aan een daling van drie dagen op rij. Het is een vast patroon dat de besmettingscijfers in Duitsland oplopen naarmate de week vordert. In totaal is het coronavirus in Duitsland al bij 2.414.687 personen vastgesteld.

Het officiële dodental werd donderdag bijgesteld met nog eens 385 personen. Bijna 70.000 personen in Duitsland zijn tot dusver met zekerheid overleden aan de gevolgen van Covid-19.

6.32 uur - Forse stijging ziekenhuisopnames coronapatiënten op Aruba

Op Aruba wordt met zorg gekeken naar de snelle stijging van het aantal coronapatiënten dat de afgelopen dagen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zo lagen er op 19 februari nog acht mensen met corona in het Horacio Oduber Hospitaal, het enige ziekenhuis op het eiland. Van hen lagen er vier op de intensive care. Op 24 februari waren dat er al 27, van wie zeven op de ic.

De stijging is opmerkelijk omdat het aantal besmette personen op het eiland al langere tijd lichtjes daalt. Zo waren er op 19 februari 286 besmette gevallen op het eiland, vijf dagen later waren dat er 268.

Aruba is vorige week begonnen met haar vaccinatiecampagne, het eiland wil zoveel mogelijk volwassenen vaccineren om de coronapandemie achter zich te laten en zich weer open te kunnen stellen voor toerisme. Op het eiland is er echter een relatief grote groep mensen die bedenkingen heeft over de vaccins. Om de mensen te overtuigen dat het veilig is, zijn maandag minister-president Evelyn Wever-Croes en twee andere ministers gevaccineerd.

In totaal 71 mensen, die besmet waren met corona, zijn sinds maart vorig jaar overleden op Aruba.