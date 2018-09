Zij-instromers laten zich graag omscholen tot docent

Dave van Geenhoven is nu wagenparkbeheerder, maar zou graag lesgeven in het vmbo. Ⓒ Aldo Allessie

Wie wil er in hemelsnaam nog het onderwijs in? Menig leraar – vooral in het basisonderwijs – knapt af op het bescheiden salaris en de hoge werkdruk en trekt de schooldeur achter zich dicht. Maar er is ook hoop: er zijn wagenparkbeheerders, kunsthandelaren en huismoeders die zich graag laten omscholen tot docent.