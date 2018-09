Sessions mag nog even blijven

De verhouding tussen Sessions en Trump is al maanden lastig. De minister trok zich begin vorig jaar terug uit het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Hij wilde elke schijn van partijdigheid voorkomen verklaarde hij.

Trump was niet blij en zei dat hij Sessions nooit zou hebben aangesteld als hij dat had geweten. Later verklaarde hij weer dat hij wel vertrouwen in de minister van Justitie had.