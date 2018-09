’Ons belastinggeld naar mislukte campus in China’

Dat schrijft het Financieel Dagblad, dat voorinzage kreeg in een onderzoek van studentenclub DAG. Wat blijkt? Er is een schimmige ’truc’ gebruikt door de RUG: van oorsprong publiek geld is met financieel ’kunst- en vliegwerk’ een soort van witgewassen tot privaat geld.

Dat is de strekking van de conclusies van zowel Jasper Been van DAG als van een externe accountant, en de onderwijsinspectie. De Groningse campus had in Yantai moeten komen, waar vanaf 2018 tienduizenden Chinezen Nederlands onderwijs hadden moeten volgen.

Het project werd in februari afgeblazen, en kostte toen al 2,8 miljoen - bijna het drievoudige van de begrootte 1 miljoen.

Volgens de RUG moest was het project ’gecompliceerd terrein’ en moest de universiteit daardoor ’creatief zijn’, zo vertelt een woordvoerder over de door het FD genoemde ’truc’.