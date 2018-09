PvdA Rotterdam: Duur watertje op festival ’waanzin’

Dat stelt de PvdA in de Maasstad. Tijdens het Vrije Volk festival in het Vroesenpark afgelopen weekend moesten bezoekers weer fors in de buidel tasten voor een watertje: vijf euro voor een halve liter. Een biertje of wijntje was nog geen drie euro, wel in kleinere hoeveelheid.

Volgens verstokte festivalgangers is het een standaard verdienmodel. „Mensen die drugs gebruiken drinken daar het liefst water bij. Op deze manier kan een organisatie er goed op verdienen.’’

Volgens een woordvoerder van het Trimbos-instituut, een vraagbaak voor onder meer verslavingszorg, kun je inderdaad beter niet drugs combineren met drank. „Mensen die bijvoorbeeld xtc gebruiken wordt aangeraden om ieder uur een glas water of fris te drinken. Met een biertje erbij is het niet direct levensgevaarlijk maar we merken dat mensen dan liever zin hebben in water of fris.’’

Boze vader

Bij PvdA-raadslid Co Engberts was al eerder een klacht binnen gekomen van een boze vader. Die vond het waanzin dat zijn dochter ergens zes euro moest betalen voor een watertje. Zeker omdat zelf meegebracht water voor de poort van elk festival ingeleverd moet worden.

Onder de noemer ’veiligheid’ is dat festivalbeleid. Net als op een vliegveld moeten bezoekers voor de gate hun water weggooien om twee meter verderop voor een flink bedrag een nieuw watertje aan te kunnen schaffen.

Vergunning

Daar wil Engberts een eind aan maken. Al eerder probeerde hij gratis watertaps bij festivals op de politieke agenda te krijgen maar daarin vond hij weinig bijval. Terwijl het in Amsterdam al gebruik is. Wie een festival wil houden moet verplicht een gratis watertap plaatsen, anders kan gefloten worden naar een vergunning voor het feest.

Hij vindt de huidige praktijk ’zinloos’ en ook schadelijk voor het milieu. Engberts pleit voor een meer duurzame opzet waarbij ook moet worden gewerkt met retourbekers. „Water duurder dan wijn en frisdrank, dat druist tegen alles in waar we in Rotterdam voor staan. Als de markt niet zelf iets kan doen aan de exorbitante prijzen dan moeten we het als gemeente maar regulieren.’’

Met een nieuw evenementenbeleid in de maak, hoopt het raadslid door middel van schriftelijke vragen die hij vandaag indient het stadsbestuur te kunnen overtuigen van de noodzaak om gratis watertaps vergunningsplichtig te maken.

Burgemeester Aboutaleb heeft laten weten dat nog dit jaar het evenementenvergunningenbeleid wordt geëvalueerd, met in 2019 een nieuwe nota.