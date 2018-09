’Voormalige rechterhand Palin niet welkom op begrafenis McCain’

Een bron rond de familie van Palin zei tegen CNN „uit respect voor McCain en zijn familie” niet te reageren. Palin was in 2008 de vicepresidentskandidaat van McCain toen hij het opnam tegen de Democraat Barack Obama, die uiteindelijk de presidentsverkiezingen won. McCain maakte later duidelijk spijt te hebben gehad van zijn keus voor Palin.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump wordt komend weekend niet verwacht op de begrafenis van zijn partijgenoot. „Er zijn twee namen die niet op de gastenlijst staan: Trump en Palin”, zegt een ingewijde tegen het tijdschrift People. Een bron rond de familie van McCain benadrukt dat Trump en Palin „niet door bewakers worden tegengehouden” als ze toch komen opdagen.