Was schokkende doodsbedreiging Sinterklaas een walgelijke grap?

„Er zit niks anders op…we moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten”, schreef Michael van Z. op Facebook. „Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Met andere woorden zonder twijfel morsdood. Zo kan de NPO geen onzin verhaaltjes ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af (En van die irritante Flodder acteur die Sinterklaas speelt.)”

Later beweerde Van Z. dat het een grapje was - een lollige reactie op een besloten Facebookgroep waarin iemand vroeg ’Hoe komen we van dat racistische feest af?’

Toch was de opmerking aanleiding voor de politie om Van Z. tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum in een cel te zetten. Hij zat van 16 tot 20 november vast op verdenking van opruiing.

