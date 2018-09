’Prijswinnende prins stopte verkrachtingen in de doofpot’

Maandag deelt buitenlandminister Blok in de Ridderzaal de zogeheten Mensenrechtentulp uit aan de Jordaanse prins Zeid Ra’ad Al Hussein, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Voor de uitreiking van de prestigieuze prijs - een bronzen beeld en 100.000 euro - is veel internationale pers uitgenodigd.

Het was echter deze VN-baas die in 2015 persoonlijk vroeg om het ontslag van klokkenluider Anders Kompass, die de de verkrachtingen aan de kaak stelde van Franse vredessoldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek. CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie, die zij ’schandelijk’ noemen.

De christendemocraten vragen zich af waarom uitgerekend Al Hussein in de prijzen is gevallen. Zijn ze bij het ministerie überhaupt wel op de hoogte van diens rol bij het ontslag van klokkenluider Anders Kompass, die met zijn rapport over pedofilie onder vredessoldaten een aantal hoge medewerkers van de VN in verlegenheid bracht. Veel van de misbruikte kinderen zijn nog steeds verstoken van elementaire hulp, stellen de Kamerleden vast. De klokkenluider is ’tot op de dag van vandaag’ slachtoffer is van een lastercampagne. „Ondanks het feit dat hij zijn zaak voor het tribunaal won en het rapport hem volledig vrij pleitte.”

Omtzigt wil dat Blok zijn vragen beantwoordt voordat hij de Mensenrechtentulp maandag uitreikt. Blok is vooralsnog vol lof over Zeid Ra’ad Al Hussein. „Hij stelde mensenrechtenschendingen waar ook ter wereld aan de kaak.”