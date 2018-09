Bieke: ’Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien’

De 61-jarige Peter vertelt in Het Nieuwsblad dat hij recent nog met twee van de kinderen, Elyse (4) en Fabrice (2) een dagje naar het strand is geweest. Arthur (3 maanden) bleef thuis. „Ik ben ’s avonds bij hen gaan eten. Er leek niets aan de hand. Bieke deed gewoon, zoals anders.”

Afgelopen week bracht de verpleegkundige haar kinderen thuis in Varsenare om en deed een zelfmoordpoging door met haar auto tegen een betonpijler te rijden. Ze overleefde de klap en werd gearresteerd.

Vader en opa Peter zit dus vol vragen. „Hoe heeft ze dat over haar hart kunnen krijgen? Ik ben heel zeker dat ze haar kinderen graag zag.”

Bieke W. is gisteren bij de rechter in Brugge voorgeleid. Verstopt onder een deken werd ze het gerechtsgebouw binnen gebracht. Daar is ze zo’n drie uur lang verhoord. „Ik heb zoveel spijt. Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien, maar dat gaat niet”, heeft ze volgens de krant gezegd.

Het Nieuwsblad heeft gesproken met bronnen dicht bij het onderzoek die zeggen dat Bieke lijdt aan een zware postnatale depressie. Ook haar vader gaat daarvan uit. „Maar nooit heeft ze ons ook maar één signaal in die richting gegeven. Ze was een beetje moe, dat wel. Maar welke jonge moeder is dat niet? Ze hadden drie kindjes kort na elkaar, natuurlijk was dat zwaar. Maar ze leken daar wonderwel mee om te gaan. De kleinste was ook geen huilbaby of zo.”

De vader van de kinderen, die diep sliep toen Bieke toesloeg, zit na het drama helemaal stuk. „De medicatie houdt hem een beetje kalm”, zegt hij. „Maar hij is gebroken en dat is niet meer dan logisch. Hij stelt zich vragen bij zijn toekomst. Alles is weg, alles is kapot, zei hij tegen me.”

Het Nieuwsblad schrijft dat twintig procent van de moeders lijdt aan een postnatale depressie. Die begint meestal binnen de 6 weken na de geboorte van de baby. 1 à 2 op de 1.000 vrouwen lijdt aan een postnatale psychose, een psychiatrische noodsituatie die de onmiddellijke opname vereist wegens gevaar voor moeder en kind.