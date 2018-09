70 controleurs illegale Airbnb en betrapt? 6.000 euro boete!

Dat laat een woordvoerder van het College van B&W weten. „Denk aan geluidsoverlast, drukte, afval op straat en het onttrekken van woningen”, zegt hij. „Wie zich aan de regels houdt, heeft van de gemeente niets te vrezen, maar de praktijk wijst uit dat er nog altijd veel panden illegaal of te vaak worden verhuurd, soms aan teveel mensen, en dat de panden soms (brand)gevaarlijk zijn.”

De afdeling die zich bezighoudt met de handhaving is de afgelopen jaren fors gegroeid. „Op dit moment werken ongeveer zeventig collega’s aan de bestrijding van woonfraude”, vertelt de woordvoerder.

In de eerste helft van dit jaar zijn 61 hotelappartementen gesloten en zijn er bovendien 27 meldplichtboetes opgelegd. Wie niet bij de gemeente meldt aan wie en wanneer hij of zij zijn woning voor vakantie verhuurt, krijgt een boete van 6.000 euro.

Geregeld gaat het om particuliere woningen, die tijdens een vakantie worden verhuurd, maar te vaak komt de gemeente ook panden tegen die stelselmatig worden verhuurd als illegaal hotel. „Daarom heeft het stadsbestuur duidelijke, strenge regels gesteld. En die worden ook intensief gehandhaafd”, legt de woordvoerder uit.

De gemeente heeft eerder deze maand op Facebook een bericht geplaatst, waarin Amsterdammers worden opgeroepen bij overlast van (illegale) vakantieverhuur eerst zelf het gesprek met de buren aan te gaan. Dat leverde hoongelach op. Alsof bewoners worden uitgenodigd zelf voor politie te gaan spelen en illegale vakantieverhuur gewoon mag als buren er samen uitkomen.

„Laat helder zijn”, zegt de woordvoerder. „Iedere Amsterdammer die overlast ervaart van vakantieverhuur, kan dat altijd melden. Ook zonder gesprek met de buren. En voor wat betreft de handhaving: of de buren er nu last van hebben of niet, als onze handhavers constateren dat de regels worden overtreden, wordt er gehandhaafd. Huizen zijn er om in te wonen.”

