Amsterdam sluit spyshop na liquidatiepoging

AMSTERDAM - De spyshop aan de Moezelhavenweg in Amsterdam waar een medewerker zwaargewond raakte na een aanval, moet van de gemeente dicht. Het bedrijf is voor onbepaalde tijd gesloten, omdat daar dinsdag is geprobeerd iemand te vermoorden. Het doelwit van de liquidatiepoging, een medewerker van de winkel, raakte zwaargewond.