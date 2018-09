Militairen krijgen geld na vermeend misbruik

Militairen die van aanranding en vernedering zijn beticht, deden op hun beurt aangifte van smaad en laster tegen de vermeende slachtoffers.

Drie militairen van de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen, bij Arnhem, brachten hun verhaal eind vorig jaar via de Volkskrant naar buiten. Het Openbaar Ministerie startte een strafrechtelijk onderzoek. Of het OM vervolging instelt, is nog niet besloten.

Het ministerie bevestigt dat twee van de drie een overeenkomst wilden sluiten. Ze zien onder meer af van verdere ondersteuning door Defensie. ,,Laat duidelijk zijn dat dit geen ‘zwijgcontract’ is, maar een overeenkomst waarin een aantal van de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.''