Geen nieuw licht advocaten zaak-Van den Hurk

Dat betoogde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag voor het gerechtshof in Den Bosch, in reactie op dat donderdag gehouden pleidooi. Vrijdag is de laatste dag van het proces in hoger beroep tegen de 51-jarige De G.

De verdachte werd in 2014 opgepakt, nadat een DNA-spoor hem bij de politie in beeld had gebracht. De G. ontkent. Het lichaam van de Eindhovense Nicole van den Hurk werd in november 1995 gevonden in een Brabants bos, na ruim zes weken te zijn vermist.

Volgens het OM is het gevonden DNA-spoor een belangrijk bewijsmiddel. De G.’s advocaten menen dat het spoor niet aantoont dat De G. het slachtoffer heeft verkracht en gedood. In hun ogen is de aanwezigheid van DNA van een onbekend gebleven persoon op het lichaam van het slachtoffer een krachtige aanwijzing dat Jos de G. niet de dader is. „Wij kennen geen zaak met zó veel aanwijzingen voor een andere dader”, aldus de raadslieden.

Jos de G. herhaalde in zijn laatste woord dat hij onschuldig is. „Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen omdat ik niet schuldig ben. Ik ga net als de nabestaanden door een hel op dit moment.”

Het hof doet uitspraak op 9 oktober.