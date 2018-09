Man (48) krijgt werkstraf voor dreigement ’Mark Rutte doodschieten’

Ⓒ ANP

GRONINGEN - Een 48-jarige man uit Winschoten die vorig jaar in februari via Facebook opriep minister-president Mark Rutte ’op te hangen’ of ’dood te schieten’, is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. De politierechter wilde voorkomen dat de man opnieuw dergelijke ’schofterige’ berichten plaatst en legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.