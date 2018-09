OM wil Spaanse getuigen Jos Brech laten horen

„We gaan vragen of de Spaanse politie een aantal getuigen wil horen. Het gaat om mensen die wonen in het gebied waar de verdachte is aangehouden”, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht vrijdag. „Dit om een compleet beeld te vormen van de omstandigheden daar.”

De verdachte komt volgens het OM midden volgende week naar Nederland. „Dat gebeurt zorgvuldig en in alle rust. Zo iemand moet je niet met een chartervlucht vol toeristen laten overvliegen. Hij is herkenbaar.”

Zodra Brech in Nederland aankomt, wordt hij opnieuw aangehouden. Vervolgens wordt hij binnen 24 uur gehoord door de rechter-commissaris. Daarna volgen de verhoren door de recherche, aldus het OM. Brech gaat in een Nederlandse cel in beperking. Dat wil zeggen dat hij met niemand contact mag hebben behalve met zijn advocaat.

Zaak-Verstappen

Brech wordt verdacht van moord of doodslag op Nicky Verstappen, een zedendelict, ontvoering en onttrekking aan de ouderlijke macht. Hij werd afgelopen zondag in Spanje gearresteerd.

De elfjarige Nicky Verstappen verdween tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in augustus 1998. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Begin juni dit jaar ontdekte de politie via DNA-onderzoek dat Jos Brech uit het Limburgse dorpje Simpelveld verdachte is in deze zaak, maar de man was ondergedoken. Na het verspreiden van zijn naam en foto werd hij snel getraceerd en hield de Spaanse politie hem aan.

