’Ten Broeke toont wel lef’

Wees eens eerlijk, hoeveel mannen en vrouwen in de Haagse politiek hebben tijdens hun wildste dromen zichzelf al vrijend gezien op de voorzittersstoel in de Tweede Kamer? Het in de praktijk brengen gaat natuurlijk veel te ver, maar je kunt Ten Broeke niet verwijten géén lef te hebben. Een dergelijke lefgozer kan de Haagse politiek wel gebruiken. Daarom is het jammer dat Ten Broeke zich heeft misdragen ten op zichte van een veel jongere medewerkster en nu zéér terecht het veld moet ruimen.

Politici dienen zich als volksvertegenwoordiger voorbeeldig te gedragen, ondeugende zaken mogen alleen in hun dromen voorkomen. De waarheid komt immers altijd boven water, zo ook bij Ten Broeke, na vijf jaar ging toch de deksel van de doofpot af. En terecht!

Niels J. Kooijman, Amstelveen