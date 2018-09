Grapperhaus: begrip voor besluit Wilders

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft er „begrip” voor dat Geert Wilders afziet van de cartoonwedstrijd die hij wilde organiseren. Hij wil niet zeggen of hij blij is dat de wedstrijd, die Wilders en Nederlanders in het buitenland op bedreigingen kwam te staan, niet doorgaat.