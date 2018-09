Voedselbank wordt dagelijkse gratis supermarkt

Volgens bestuursvoorzitter Gert-Jan Onnink moet de voedselbank inspelen op de nieuwe ontwikkelingen en er gebruik van maken. „De supermarkten die ons eten meegeven dat anders over de datum gaat, gebruiken steeds meer kant-en-klaar vers voedsel. Dat kun je niet een keer in de week ophalen, dan gooien ze het weg.”

Dus gaat vanaf 1 oktober het beleid om. In plaats van elke vrijdagavond een voedselpakket voor een week, kunnen de honderd Hoeksche Waarders die gebruik maken van de voedselbank er zes dagen in de week terecht.

„We kunnen meer vers voedsel uitgeven, we worden een soort mini-supermarkt waarbij mensen zelf uit kunnen zoeken wat voor eten ze willen hebben. Het wordt geen krat met spullen meer.”

Daarvoor moet het ophaalbeleid worden aangepast en dat stelt Onnink wel voor problemen. Vrijwilligers om te rijden en te helpen zijn er wel. „Alleen liep onze koelwagen op zijn laatste benen en is die inmiddels overleden.”

Met nog iets meer dan een maand te gaan voor de start van de nieuwe werkwijze hoopt Onnink op sponsoren die willen helpen een vervangend vervoermiddel te regelen. „Nieuw hoeft natuurlijk niet, een tweedehands is prima.”

Bekijk ook: Minima Hoorn gratis in de botsauto

Als dat probleem is opgelost wil hij nog andere uitdagingen aangaan waar de voedselbank voor staat. Het afhaaladres is in Oud-Beijerland. „Iemand die uit Strijen moet komen en niet genoeg geld heeft voor eten kan ook niet elke dag op en neer met de auto om eten op te halen bij ons.”

Dus dagdroomt hij over oplossingen om iedereen die in aanmerking voor hulp komt te voorzien. „Je kunt denken aan thuisbezorgen of lokale steunpunten openen zodat het voor iedereen bijvoorbeeld aan te fietsen is.”

Daarnaast wil hij het taboe doorbreken dat ondersteund worden door de voedselbank iets is om je voor te schamen. „Ik doe dit nu een half jaar en wilde meedraaien met het voedsel ophalen en uitdelen in mijn beginperiode. Toen kwam ik zes mensen tegen die ik persoonlijk ken maar waarvan ik niet wist dat ze hulp nodig hadden.”

Een imagoverandering is nodig volgens hem. „Mensen die naar de voedselbank gaan zijn niet zielig. We willen daarvan af en het anders benaderen. Supermarkten moeten nu veel vers voedsel weggooien en dat is zonde.”