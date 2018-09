’Winst door goedkopere cola light en mineraalwater’

Denk aan de donorwet, die ons door de strot is geduwd, het referendum waar de uitkomst steeds lacherig terzijde werd gelegd en de belastingdruk op spaargeld die niet in verhouding staat tot de opbrengst. Iedereen van het aardgas af, omschakelen kan mensen tot €30.000 kosten.

En automobilisten moeten of elektrisch of op waterstof gaan rijden. Na de afschaffing van de dividendbelasting, die links- of rechtsom op ons bordje terechtkomt, krijgen we nu te maken met, hoe verzin je het: BTW als wapen tegen obesitas. Veel gekker moet het niet worden.

Een liter cola light of mineraalwater wordt wel 9 cent goedkoper. Maar je wordt nu ook weer met een kluitje het riet ingestuurd; de rest van de primaire levensbehoeften wordt 3 procent duurder. Dus als je elke dag een liter cola light of mineraalwater drinkt, levert je dit al snel €32,85 per jaar op. Tel uit je winst.

A. de Waele, Koewacht