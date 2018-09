Meisjes (15 en 16) trekken slapende mensen uit brandend huis

„Deze meiden hebben het verschil gemaakt door de slapende bewoners uit het brandende huis te halen en daarvoor verdienen ze een heel groot compliment. Ik hoop dat ze een voorbeeld zijn voor heel veel mensen”, zegt de burgemeester tegen Omroep West.

De meiden zagen rook toen ze zondagnacht naar huis fietsten. „We stopten gelijk. Toen hebben we de buurman geroepen, want die was nog wakker. Omdat het huis al vol rook stond, konden de bewoners niet door de voor- of achterdeur naar buiten. Toen hebben we hen met de ladder door de ramen naar buiten gehaald.”

De meisjes stralend naast de burgemeester en andere buren die te hulp schoten. Ⓒ AS Media

De meisjes kregen een bos bloemen en enkele cadeautjes van burgemeester Spies.

Moeder

De moeder van Miranda kreeg die avond een hartverzakking. „Ze appte dat ze bij een brand was en in een politieauto zat. Ik schrok me dood. Gelukkig stuurde ze er snel achteraan dat alles oké was”, vertelt de moeder.

„Ik ben echt supertrots op die meiden. Fantastisch dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. Het is ook een enorme oppepper voor die meiden dat ze beloond worden voor een goede daad.”