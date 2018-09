Opkomst niet veel hoger door meer stembureaus

Onder andere de gemeenten Breda en Oss hebben dit jaar geëxperimenteerd met meer stembureaus in de veronderstelling dat meer mensen gaan stemmen. Of het ook echt werkt, is in Nederland niet eerder uitgezocht.

Tilburg University heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten volgend jaar. De resultaten zijn vrijdag aangeboden.

De onderzoekers adviseren de provincie om zich niet blind te staren op het aantal stembureaus. Het is een kostbaar middel omdat elk stembureau zeker 5000 euro kost. Volgens de onderzoekers zijn er bovendien veel andere mogelijkheden om de opkomst te bevorderen. Ze wijzen bijvoorbeeld op campagnes of een persoonlijke oproep om te gaan stemmen.