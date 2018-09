Politie schiet persoon neer na steekincident Amsterdam Centraal

De verdachte is beschoten nadat er twee mensen werden neergestoken, aldus de politie. Waarom diegene dat deed, is niet bekend.

Het lijkt erop dat het geweld plaatsvond bij spoor 4 en 5. Wie er is neergestoken en wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

Volgens omstanders moesten alle reizigers het station verlaten. Op beelden is te zien hoe mensen massaal het station verlaten. Een Twitteraar laat weten dat er ‘verlaat zsm het station’ stond te lezen op de uitcheck-poortjes. Ook liet de NS aan reizigers weten dat het station ontruimd was. Toch laat de politie weten dat er geen sprake is van een ontruiming. De centrale tunnel werd afgesloten.

Het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd, aldus de politie. Inmiddels is veel treinverkeer alweer op gang gekomen, behalve dat vanaf spoor 4 en 5. „Van en naar Amsterdam Centraal is er vertraging en rijden er minder treinen door een eerdere verstoring”, meldt NS. Dit duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Ⓒ Robby Hiel

Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Dat geldt ook voor de verdachte. Ook is nog niets bekend over de identiteit van deze mensen. Op beelden is te zien dat er een ambulance is gearriveerd bij de voorkant van het station. Ook is er een traumahelikopter uitgerukt na het geweld.

’Grote chaos’

„Het was een grote chaos voor het station”, laat Jaime van Gastel aan De Telegraaf weten. „Het wemelde van de politie. Ik zag iets van vijftien wagens en een hoop agenten. Er cirkelde ook een politieheli boven centraal, maar die is nu weer weg.”

Voor veel reizigers en passanten was lang onduidelijk wat er aan de hand was. „Ik zag een tas liggen, dus ik dacht misschien aan een achtergelaten tas of een verdacht pakketje”, vervolgt hij. „Maar toen zag ik dat er een ambulancemedewerker met EHBO-spullen naar het station rende. Iemand vertelde me dat er een man was die op mensen had ingestoken. Wat er nou precies is gebeurd, is nog heel onduidelijk.”

Onze verslaggever sprak de manager van de Salsashop op Amsterdam Centraal en een bloemenwinkeleigenaar, die aan het werk waren toen het geweld zich voltrok. Lees wat zij vanmiddag hebben meegemaakt:

Oproep

Heeft u tips over deze zaak? Meldt u dan (desnoods anoniem) bij onze verslaggever. U kunt contact op nemen door een mailtje te sturen naar: nieuwsdienst@telegraaf.nl