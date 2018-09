Aap ontsnapt uit verblijf in Diergaarde Blijdorp

De aap verblijft normaal gesproken op het eiland in het Aziatisch moerasgebied, vertelt een woordvoerder tegenover De Telegraaf. „Het is een jong diertje, heel ondernemend. Hij circuleert in de buurt van het eiland, op ons terrein. We proberen hem zo snel mogelijk terug te brengen naar z’n moeder.”

De dierentuin denkt dat de aap niet ver zal gaan. „We vermoeden dat ’ie in de buurt blijft, want het zijn sociale dieren die erg op elkaar zijn gericht.”

Afstand houden

Hoe de aap is ontsnapt, is niet duidelijk. „Dat weten we echt niet. Het is ook nog nooit gebeurd”, aldus de woordvoerder.

Normaal gesproken is er ook geen gevaar voor bezoekers. „Makaken zijn schuw, ze zullen je niet opzoeken, al moet je ze natuurlijk niet in het nauw gaan drijven. Dat houden we ook in de gaten. Het gebied eromheen is afgezet. We hopen verder dat mensen meewerken en rustig op afstand blijven.”