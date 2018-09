Ⓒ AS Media

DIEMEN - Enkele bewoners van de flat op de Beukenhorst in Diemen buigen over de balustrade om de schade op éénhoog te bekijken. Om 02.15 uur vannacht werd er op de hoek naast het trappenhuis een explosief gegooid. De ravage is groot. Glasscherven en een dikke pit in het beton verraden dat het een wonder is dat er geen gewonden zijn gevallen.