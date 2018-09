Stel dat enorm bedrag ophaalde voor zwerver moet geld inleveren

Johnny Bobbitt had afgelopen november twintig dollar op zak toen hij Kate McClure (24) ontmoette. Ze had geen benzine meer en stond aan de kant van de weg. Dankzij de behulpzame dakloze kon ze haar weg vervolgen. Ze was hem heel dankbaar en wilde iets voor hem doen.

Samen met haar vriend Mark D’Amico (39) startte ze een crowdfundingsactie. Die leverde fors meer op dan gedacht. Ruim 14.000 mensen maakten geld over, in totaal zo’n 400.000 dollar. Meer dan de helft van het geld werd uitgegeven, niet door de dakloze maar door het reislustige stel. De man - die alweer onder de brug slaapt - sleepte het paar voor de rechter.

Rechter

De rechter oordeelde donderdag dat de rest van het geld ingeleverd moet worden. Het geld zal op een rekening blijven staan totdat de zaak is afgehandeld. De twee moeten in detail aangeven wat er met het geld is gebeurd, zo meldt NBC. Van het enorme bedrag zou ’slechts’ 150.000 dollar over zijn.

