Man opgepakt voor steekpartij Eindhoven

EINDHOVEN - Een 28-jarige man uit Eindhoven is vrijdag opgepakt, omdat hij donderdag een zeventienjarige jongen in zijn nek zou hebben gestoken. Aanleiding was vermoedelijk een ruzie over drugs. Het slachtoffer bloedde hevig en werd in zorgwekkende toestand opgenomen in een ziekenhuis, maar volgens de politie gaat het inmiddels beter met hem.